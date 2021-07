Schianto tra auto giovane cuoco lotta per la vita

Pierangelo Corrente, cuoco di 35 anni di Capaccio, lotta tra vita e la morte all’ospedale di Salerno. È rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale che si è verificato venerdì notte lungo via Magna Grecia nel territorio comunale di Capaccio Paestum. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello, intorno alle 2.30 di notte, in località Borgonuovo, per cause ancora in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto una Fiat 500 e una Lancia Lybra. Al volante della Lancia il cuoco di 35 anni. È stato lui ad avere la peggio. Straziante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Anche alcuni conoscenti dello chef, che abita nella zona, si sono prodigati nel tirare fuori il 35enne fuori dall’abitacolo letteralmente sventrato della vettura che, nel violentissimo impatto, si è girata due volte su se stessa sulla carreggiata. La Fiat 500, invece, ha arrestato la propria corsa finendo contro un grosso vaso antistante un’agenzia di assicurazioni locale: il conducente, sotto choc per l’accaduto, a bordo di un’altra auto guidata da amici è tornato a casa, per poi essere sottoposto ad alcool test, risultato poi negativo, e riferire l’accaduto ai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Giuseppe D’Agostino, i quali, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro. Il cuoco è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Salerno da un’ambulanza della Croce Gialla di Agropoli. Ora è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni di salute sono molto serie. Pierangelo lavora al camping Mare Pineta di Paestum. È da anni ormai che, in Via Magna Graecia, accadono incidenti gravi e da più parti si chiedono interventi per limitare la velocità degli automobilisti. Nella stessa zona, due mesi fa, una giovane mamma è stata travolta in bicicletta dall’auto guidata da una ragazza: da allora, versa in condizioni gravi in ospedale.