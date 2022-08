Schiuma e acqua nera nel Cavaiola, la denuncia: «Sversamento illegale»

Acqua nera e schiuma nel Cavaiola, a Nocera Inferiore, in via Martinex Y Cabrera. La segnalazione è di ieri e probabilmente si tratta di uno sversamento illegale proveniente dai quartieri di Casolla o dal rione Gelsi. La scena è stata immortalata in un video, poi diffuso sui social, riguardo il liquido scuro con sopra la schiuma, all'altezza del ponte nei pressi del liceo classico. La Cavaiola nel tratto che arriva a via Atzori è asciutto, poi viene invaso dalla massa di schiuma prima di arrivare alla confluenza con il torrente Solofrana nell'Alveo Comune Nocerino. Ciò che si trova nelle fogne di alcuni quartieri, infatti, finisce direttamente nella Cavaiola e non in un depuratore. Proprio in queste settimane, a Nocera Inferiore, continuano i lavori di incanalamento delle fognature. Un lavoro necessario, visti gli sversamenti passati e attuali. Le autorità ritengono che lo scarico di via Cabrera arrivi dall'apertura di una vasca di qualche attività commerciale, che ha utilizzato detergente in grandi quantità. Sul punto potrebbe controllare la Gori. Giorni fa, invece in via Pucci, si era notato del liquido rosso, probabilmente legato a qualche azienda che tratta pomodori.

