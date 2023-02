Si chiude con la vittoria di Stefano Bonaccini la sfida nei seggi delle primarie Pd a Salerno e provincia. Un risultato in controtendenza rispetto al resto del Paese che ha scelto di puntare tutto sulla giovane deputata Elly Schlein per la guida del Partito democratico. Con la partita per la segreteria nazionale dem che si chiude con il 46 per cento per Bonaccini e il 53 per cento per la Schlein.

Nel Salernitano, invece, il presidente della Regione Emilia Romagna vince quasi ovunque volando oltre il 75 per cento. A due ore dalla chiusura dei seggi il trend è ben delineato sia a Salerno che in provincia, con Bonaccini che vince a mani basse. Anche la partecipazione conferma quella delle precedenti tornate attestandosi intorno ai 30mila elettori, nonostante il tempo incerto e la partita Salernitana-Monza. Nel capoluogo hanno votato in 5mila.

Sostenuto dalla maggioranza del partito salernitano, con il deputato Piero De Luca in testa, che si è occupato della sua campagna, Bonaccini vince a Capaccio (1.139-55), Pollica (138-20), Nocera Inferiore (597-116) Pagani (268-157), Montecorvino Rovella (118-86), Cava de’ Tirreni (501-251), Mercato San Severino (253-92), Pontecagnano (374-127), Eboli (927-121), San Valentino Torio (471-24), Atena (27-24), Vibonati (95-40). Per la Schlein un voto a macchia di leopardo che batte il presidente della Regione Emilia Romagna solo in alcuni comuni come Sala Consilina (64-23), Vallo della Lucania (97-82), Polla (171-21), Camerota (34-8), Roccapiemonte (222-26), Maiori (43-24)