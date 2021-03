Nocera, sciacalli rubano attrezzatura medica da un'ambulanza del 118

Azione da sciacalli quella consumata a danno di un'associazione di volontariato in ambito sanitario di Nocera Inferiore. Giorni fa, tra il pronto soccorso dell'Umberto I e quello del Martiri di Villa Malta di Sarno, ignoti hanno rubato da un'ambulanza un borsone con dentro materiale del valore di circa 1500 euro. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri del reparto territoriale per furto aggravato. La scoperta è stata fatta dai volontari a fine turno, nel pomeriggio, dopo che il mezzo di soccorso era stato impiegato per diversi servizi tra Nocera e Sarno. Quando l'ambulanza è tornata in sede, è stato notato che mancava la borsa rianimatrice.

Nessun intervento quel giorno aveva richiesto l'intubazione del paziente, dunque la borsa non era stata utilizzata per tutto il giorno. Da qui la scoperta del furto solo a fine turno. La borsa conteneva un pallone Ambu per adulti e uno pediatrico, dei laringoscopi per adulti e bambini, un flussimetro pediatrico, cannule, tubi e ulteriore attrezzatura per la rianimazione. Strumenti che sfiorano il valore di 1500 euro. Oggetti e utensili preziosi e salvavita, utilizzati spesso in questo periodo di pandemia, oltre che per gli interventi ordinari di emergenza. Il furto ha arrecato un danno economico notevole all'associazione di volontariato, che va avanti attraverso contributi volontari e che sarà ora costretta a comprare tutta la strumentazione. La denuncia è stata obbligata, in ragione delle emergenze che pure potrebbe richiedere l'uso di quella strumentazione. La vicenda è ora oggetto di un'indagine dei carabinieri di Nocera Inferiore, con la possibilità, qualora sia possibile - di esaminare anche le immagini delle telecamere di sorveglianza all'esterno dei due ospedali per individuare i ladri.

