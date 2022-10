Scippa donna in strada poi la fuga, individuato dopo 2 giorni: 27enne nei guai

Denunciato per aver scippato una donna, sabato mattina, a Sarno. Si tratta di un ragazzo di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, sulle quali si erano concentrate le indagini a seguito della denuncia della vittima. Il ragazzo era riuscito a strappare la borsa ad una donna, riuscendo poi a farla franca e a dileguarsi.

La vittima, soccorsa da alcuni passanti, aveva poi sporto regolare denuncia al commissariato di polizia. L'episodio si era registrato in via Casamonica. Il lavoro di ricostruzione della polizia, con la testimonianza della donna e gli elementi forniti dalla stessa, specie sulla descrizione fisica dello scippatore, hanno condotto gli agenti al domicilio del giovane, raggiunto per le formalità di rito e denunciato a piede libero.