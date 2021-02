In meno di un'ora uno scippatore ha tentato di impossessarsi delle borse di due donne mentre camminavano per strada a Battipaglia. Il primo scippo è fallito, in via Italia, dinanzi il Municipio dove il malvivente in sella ad una bicicletta ha cercato di rubare la borsa di una dipendente comunale che è riuscita a trattanerla evitando il furto.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Napoli, evade dai domiciliari e scippauna donna per comprare le... L'INCHIESTA Afragola, scippò una 80enne facendolesbattere la testa:...

L'altro scippo qualche minuto dopo, sempre in pieno centro, dove il malvivente ha cercato di strappare la borsa di una signora che è caduta sul marciapiedi ed ha riportato la frattura dell'omero. Sui due episodi indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti, che hanno acquisito i video realizzati dal sistema di videosorveglianza comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA