Roccapiemonte, il municipio si tinge di rosso per la giornata mondiale della sclerosi multipla

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, oggi, 30 maggio 2023, il Palazzo Comunale di Roccapiemonte si tinge di rosso. La richiesta era giunta nei giorni scorsi al sindaco Carmine Pagano direttamente dalla Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in particolare da Agnese Landi, presidente provinciale dell’Associazione nata con l’intento di tutelare e rappresentare le persone affette da questa malattia neurologica autoimmunitaria degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, ma anche per la promozione e il finanziamento della ricerca scientifica per contrastare la patologia, oltre che per un lavoro di sensibilizzazione tra i cittadini. Pagano ha disposto che il Comune di Roccapiemonte, nell’ottica di un sempre attivo impegno a favore della ricerca scientifica e della prevenzione e sensibilizzazione contro ogni forma di malattia, fosse illuminato di rosso, colore simbolo di questa importante giornata.

«La sclerosi multipla colpisce circa 130mila persone in Italia, specie giovani dai 20 ai 40 anni.

Ed anche se sono stati fatti dei passi in avanti importanti per il contrasto alla malattia, con sperimentazioni cliniche e farmaceutiche, si può e si deve fare sempre di più. Diagnosi e progetto terapeutico precoci sono decisivi per rallentare la malattia e gestirla nella sua cronicità. Con questo piccolo-grande gesto, come ente, facciamo sentire la nostra vicinanza a chi è affetto da sclerosi multipla e all’associazione che tanto si prodiga per sostenere la ricerca e aiutare ci soffre di questa terribile patologia», afferma il sindaco.