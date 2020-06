LEGGI ANCHE

NOCERA INFERIORE. Una storia a lieto fine, anche se dopo un grande spavento. E' stata ritrovata, anche se in stato confusionario ma in buone condizioni, una donna di 43 anni di Nocera Superiore, che risultava scomparsa dal 12 giugno. Quel giorno, nel pomeriggio, la donna era giunta all'ospedale "Umberto I" I di Nocera Inferiore per attendere l'esito di un intervento chirurgico al quale doveva sottoporsi il padre.una donna senza fissa dimora, che aveva conosciuto nella sala d'aspetto dell'ospedale. Quest'ultima pare venga spesso notata presso il presidio nocerino. La 43enne è stata ritrovata solo ieri pomeriggio. Non ha spiegato i motivi del suo allontanamento. Sull'episodio era stata sporta una denuncia ai carabinieri, diverse ore dopo la scomparsa, che ora dovranno ricostruire l'accaduto e i movimenti della 43enne.. Entrambe aspettavano la buona riuscita dell'intervento al quale si era sottoposto il padre. Nell'attesa, aveva cominciato a parlare con una donna più anziana, di 60 anni. Le due, dopo poco, si sarebbero allontanate assieme, ma non è chiaro il motivo. Tra le ipotesi quella di un rimprovero del genitore alla donna, con il quale le aveva fatto intendere di non parlare con quella sconosciuta. Le due erano poi salite su un autobus, dirette a Sarno. Lo ha testimoniato l'autista del mezzo, sentito dai carabinieri.Poi della 43enne non si sono avute più notizie. La famiglia aveva, oltre a denunciarne la scomparsa, avviato anche le ricerche, tra i comuni dell'Agro nocerino sarnese. Ieri la donna è stata ritrovata, dopo quasi tre giorni, alla stazione di Nocera Inferiore. All'autorità giudiziaria il compito di capire il perchè di quell'allontanamento, oltre a comprendere cosa abbia fatto la stessa nelle ultime 48 ore.