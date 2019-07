Mercoledì 17 Luglio 2019, 00:28

BARONISSI - È stata ritrovata pochi minuti fa Elisa Milito, la ragazza di diciassette anni che si era allontanata da casa nella giornata di lunedì. La giovane, che vive con la famiglia a Salerno, si era recata a Baronissi a trascorrere la serata con gli amici. Aveva detto ai genitori che avrebbe trascorso la notte da un'amica. Solo quuesta mattina i familiari, trovando il cellulare della figlia non raggiungibile, avevano scoperto che non era vero. Preoccupati e in ansia si sono recati dai carabinieri della stazione di Baronissi per sporgere denuncia e sono immediatamente iniziate le ricerche. I militari hanno scandagliato l'intera cittadina fino a che, anche grazie all'aiuto dei cittadini, non hanno trovato la diciassettenne in zona Cariti. La ragazza sta bene ed è stata riaffidata ai genitori.