E' scomparso da martedì sera. Da allora non si hanno più sue notizie. Giovanni Orlando, 37 anni, residente in via Budi a Scafati, non era depresso né aveva problemi che possano giustificare un allontanamento volontario. Felicemente sposato, con figli, autista presso un'azienda di autotrasporti di Angri, l'uomo martedì pomeriggio, dopo aver effettuato le consegne per conto della ditta, era rientrato nella sede logistica della società alla guida del furgone aziendale, un Iveco Daily, per poi uscire di nuovo con lo stesso veicolo, senza però ritornare a casa. Giovanni, alto e corporatura robusta, avrebbe inviato un messaggio alla moglie intorno alle 21 per informarla che sarebbe rientrato di lì a dopo, ma da quel momento in poi di lui non si sono avute più notizie. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Alle 21.30 di martedì il suo telefono cellulare risultava agganciato ad una cella nella zona di Napoli. Con il passare delle ore cresce la preoccupazione. Giovanni è una persona attenta e molto legata alla famiglia. Quando è scomparso indossava una tuta blu, scarpe antinfortunistiche bianche ed uno smanicato blu. Chiunque avesse notizie, può contattare i carabinieri della tenenza di Scafati o i seguenti numeri: 351/1546990 - 324/6879981 - 333/3552656 Ultimo aggiornamento: 19:18