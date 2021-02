Sconfinano e si prendono a cazzotti per una ragazza: multati due 20enni

Si prendono a cazzotti nei pressi della stazione di Nocera Inferiore. Vengono entrambi multati per aver sconfinato dal comune di residenza, in ragione delle norme anti Covid-19. Accade a Nocera Inferiore, giorni fa, quando i vigili urbani guidati dal comandante Carmine Bucciero hanno interrotto un litigio tra due giovani ventenni, provenienti da Pagani e San Marzano sul Sarno. I due pare se le stessero dando di santa ragione per una ragazza. Futili motivi che hanno spinto la pattuglia ad intervenire nei pressi della stazione in piazza Trieste e Trento, sempre molto affollata anche da giovani.

Gli agenti erano stati allertati dalle urla dei due ragazzi ma anche dalla segnalazione di qualche passante. Entrambi i ventenni, una volta separati e messi nelle condizioni di non poter nuocere l'uno all'altro, sono stati identificati e poi multati perchè erano nel comune di Nocera Inferiore senza alcun giustificato motivo. Le residenze dei due ragazzi erano infatti altrove. In virtù della zona arancione in Campania, per i due ventenni è scattata la multa di 400 euro ciascuno.

