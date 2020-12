Per gli scontri avvenuti tra i tifosi della Nocerina e quelli del Foggia, con la polizia a gestire entrambe le tifoserie, 32 persone rischiano il processo. Ci sono anche dieci supporter della Nocerina, insieme ai ventidue già identificati della tifoseria pugliese, dopo un’indagine condotta dalla polizia del commissariato di Stato locale, coordinati dal pm Anna Chiara Fasano. Per i 32 c’è la richiesta di rinvio a giudizio. Dinanzi al gip compariranno, per quelli residenti a Nocera, Mariano e Daniele De Santis, Biagio Bove, Antonio Cappello, Umberto Iapicco, Antonio Angrisani, Carmine Angelo Capaldo, Giuseppe Longobardi, Angelo Petrosino e Mario Bruno. I tifosi del Foggia che rischiano il processo sono Domenico Petrillo, Vincenzo Zingaro, Daniele Crudele, Daniele Del Sordo, Michele Morlino, Carmine Di Maria, Mario Di Corcia, Gianluca Mazzaro, Marco Ferrazzano, Luigi Curcetti, Antonio Alfarano, Giuseppe Conte, Roberto Camillo Delle Noci, Paolo Scopece, Biagio Pinto, Lorenzo Garruto, Domenico Frisoli, Vito Montingelli, Paolo Oronzo Grandone, Giacinto Romondia e Michele Schiavone.

I fatti risalgono al 15 settembre 2019, prima dell’incontro alle spalle dello stadio, poi all’esterno del Bar Stadio a Nocera Superiore, quando i tifosi pugliesi nel rientrare in autostrada misero in pericolo l’incolumità di passanti e forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA