Hanno scelto il silenzio i primi 7 tifosi della Paganese finiti ai domiciliari giorni fa, dopo quanto accaduto il 22 gennaio scorso, durante gli scontri con le forze dell’ordine e i tifosi della Casertana. Il collegio difensivo presente all’udienza di convalida, dinanzi al gip, era composto dai legali Carlo De Martino, Antonio Langella, Monica Abagnara, Armando Vastola, Guglielmo Guarracino e Giuseppe Della Monica. Nei prossimi giorni toccherà agli altri sostenere interrogatorio.

In tutto, sono 13 glidellae finiti in stato d’arresto mentre 2 quelli appartenenti alla tifoseria della. Al di là di qualche chiarimento attraverso, gli indagati hanno scelto di avvalersi della. Non è escluso, nelle prossime settimane, il ricorso al tribunale del. Un modo per studiare meglio le carte dell’indagine della procura di, al fine di analizzare al meglio le singole posizioni e le contestazioni maturate a seguito del lavoro investigativo condotto da carabinieri e polizia. Le accuse agli indagati sono - in concorso - di detenzione e lancio di, quali bombe carta, petardi, cartelli stradali e fumogeni, indirizzati ai due bus dei tifosi ospiti. A seguire,, lesioni,e interruzione di pubblico servizio. I tifosi coinvolti sono stati identificati attraverso le immagini di diverse telecamere, oltre che dai profili social, con il raffronto fatto poi attraverso gli indumenti che indossavano durante gli scontri e quelli, poi, allo stadio, durante la partita.L’inchiesta non è conclusa: dopo i primi 9 arresti eseguiti a gennaio, carabinieri e polizia - coordinati dal sostituto procuratore- proseguono il lavoro di identificazione, valutando ulteriori profili ed elementi investigativi per risalire all’identità di altri tifosi presenti attivamente agli scontri. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, quel giorno i dueprovenienti dafurono costretti a cambiare itinerario, dopo che i carabinieri registrarono la presenza di un gruppo di tifosi della, lungo viae in altre strade attigue, pronti a consumare un agguato contro la tifoseria ospite. Giunti a Pagani da, i pullman furono presi d’assalto da circa 70 tifosi locali. Molti di loro erano incappucciati e armati di spranghe e altri oggetti contundenti. Le forze dell’ordine, con diverse manovre, riuscirono a tenere indietro gli. Quando poi quelli dellauscirono in tempo dal pullman, che prenderà poi fuoco a causa di un, cominciò la seconda fase della. Oltre al, furono danneggiate quattro auto dei carabinieri, un militare restò ferito ad una gamba ed un negozio e appartamento andarono del tutto distrutti, a causa delle fiamme generate dall’interno del bus.