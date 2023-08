Cinquanta centesimi in più per l’aggiunta di ghiaccio nella bibita. Un euro e cinquanta centesimi in più sullo scontrino finale per tre persone che hanno chiesto del ghiaccio nelle loro consumazioni. Questo è quanto accaduto nella giornata di ieri in un lido a Santa Marina, nella frazione di Policastro. La denuncia, con tanto di foto dello scontrino postata sui social, viene direttamente dal cliente, non tanto per il costo del servizio ma per il gesto. Il cliente ha postato la foto dello scontrino, azione al quanto inflazionata in questa estate, e ha avuto numerosi commenti e reazioni di vario genere. La maggior parte a suo favore e comunque di indignazione verso la tendenza al pagamento di ogni servizio.

Ma c’è stato anche chi ha difeso l’azione della proprietaria del lido, dicendo che si tratta di un servizio e che per avere del ghiaccio occorre energia elettrica. In questa disputa, soprattutto social, che si va ad accodare ad altre simili si aggiunge anche qualche commerciante che ha rimarcato che basterebbe semplicemente alzare il costo del prodotto senza dover specificare altro, evitando critiche. La proprietaria del lido, che abbiamo contattato ieri pomeriggio, ha preferito non rilasciare alcun tipo di dichiarazione in merito all’episodio. Sempre a Policastro, in un altro lido, c’è chi ha rimarcato che si pagano anche le carte napoletane per poter giocare sotto l’ombrellone.

Comunque l’episodio di Policastro è solo l’ultimo di una lunga serie di scontrini folli nell’estate italiana 2023. Tutto, probabilmente, è cominciato con il toast diviso a metà per 2 euro in un bar a Gera Lario (Como). E ancora: polemiche per il costo per un cucchiaino in più in un ristorante-pizzeria ad Alba, dove è stato invece addebitato un costo aggiuntivo di 1.50 euro per la richiesta di un cucchiaino extra per assaporare una crema catalana condivisa. In un chiosco a Maranello (Modena), una comitiva di 24 persone, tra cui undici bambini, si è vista presentare un conto di 845 euro per una cena a base di taglieri di salumi con gnocco fritto e tigelle. Dopo le proteste, la cifra è stata ridotta prima a 620 euro e poi a 585 euro. A Palermo invece, in un ristorante nel centro della città, sono stati addebitati 20 euro (un euro a persona) per il taglio di una torta di compleanno. A Ostia un cliente ha dovuto pagare 10 centesimi in più per aver chiesto un cappuccino senza schiuma. La spiegazione per l’extra è stata che «senza la schiuma il cappuccino costa di più perché ci vuole più latte». Ovviamente sono circolate anche molte bufale e molte esagerazioni, facili in epoca social.