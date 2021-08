Scontro due auto a Battipaglia: due feriti ricoverati in ospedale

Incidente stradale a Battipaglia. La scorsa notte due auto, una Nissan Juke e un pik up Ford si sono scontrati violentemente in prossimità di un incrocio a Santa Lucia, verso la litoranea. I veicoli hanno subito ingenti danni e il conducente della Nissan Juke e un passeggero, entrambi di Battipaglia, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dove gli sono state medicate le contusioni riportate e sono stati ricoverati. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente stradale