Scontro tra due auto a Polla: due donne ferite

Incidente stradale questa sera lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo autostradale di Polla.

Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento e sono rimaste ferite due ragazze entrambe trasferite all'ospedale di Polla.

Sul posto I tecnici dell'Anas, la polizia stradale, i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Bruno Mangieri e anche gli agenti di Polizia municipale.