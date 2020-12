SAN VALENTINO TORIO. Schianto tra un'auto e uno scooter, due giovani restano feriti e vengono trasferiti in ospedale. E' quanto accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 16, a San Valentino Torio. Da chiarire, ancora, la dinamica del sinistro registrato in via Cesina, sulla quale indagano gli uomini della polizia municipale. A scontrarsi un'auto e una moto, guidata da un giovane, che ha avuto la peggio, insieme ad un altro ragazzo. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, allertati da alcuni automobilisti che si trovavano lungo la strada. Il ragazzo è stato così trasferito d'urgenza all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono state ritenute non gravi, al punto di decidere di non operarlo presso il reparto di chirurgia. Il giovane ha riportato ferite alle gambe, che sono state giudicate guaribili con alcuni giorni di riposo. Visibili invece i danni riportati dall'auto e dallo scooter, a causa del forte impatto. Non desterebbero preoccupazioni neanche le condizioni dell'altro ragazzo ferito. Sull'episodio ha speso un commento anche il sindaco di San Valentino, Michele Strianese, che proprio un anno fa aveva disposto lavori di messa in sicurezza lungo quel tratto, concentrandosi sul restyling di una delle arterie più trafficate del comune. «Oggi due cari giovani del nostro paese, in sella ad una moto, hanno avuto un incidente in Via Cesina, nei pressi del confine con il Comune di San Marzano sul Sarno. Un forte abbraccio da parte di tutta la nostra comunità ai genitori ed ai familiari tutti, affinchà non si sentano soli in questo difficile momento. Siamo fiduciosi che andrà tutto bene».

