Scontro frontale tra Apecar e auto: gravissimo un anziano di Montesano

Un uomo di 86 anni di Montesano sulla Marcellana è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel paese del Vallo di Diano. L'uomo - secondo una prima ricostruzione - era alla guida di un apecar che si è scontrato frontalmente con un'auto in località Tempa la Mandra. Soccorso, l'anziano è stato dapprima ricoverato presso il vicino ospedale di Polla e, poi, trasferito all'ospedale civile "San Carlo" di Potenza i cui sanitari si sono riservati la prognosi. Il conducente dell'auto, un 28enne di Montesano, è ricoverato all'ospedale di Polla per lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina per tutti i rilievi del caso.