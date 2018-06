Sabato 23 Giugno 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 22 Giugno, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 15 sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Perito. A scontrarsi una Mitsubishi Pajero ed una BMW.Le due auto hanno impattato frontalmente, forse a causa di un sorpasso azzardato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della Polstrada di Vallo della Lucania e i Vigili del Fuoco. Per fortuna i feriti, trasportati all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, non sono in gravi condizioni.Notevoli i disagi alla circolazione. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzione. Si registrano lunghe code con gli automobilisti costretti ad uscire allo svincolo di Prignano Cilento (per chi viaggia verso Sud) o di Perito (per chi è diretto a Nord), quindi proseguire sulla SS18.Per rendere nuovamente transitabile l’arteria sarà necessario rimuovere i veicoli incidentati e bonificare la strada invasa da olio e carburante.