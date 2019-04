Martedì 23 Aprile 2019, 19:37

Incidente nei pressi dell'uscita Fratte della tangenziale, coinvolti un autoarticolato, un camion e tre vetture. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori dell'Humanitas e i vigili del fuoco per estrarre uno degli automobilisti dalle lamiere. Per fortuna un solo ferito, politraumatizzato. Im corso i rilievi per stabilire le responsabilità.