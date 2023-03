Scontro tra Jeep e scooter, ragazzo trasferito in ospedale: indagano i carabinieri

Paura nella tarda serata di ieri, ad Angri, quando uno scooter ed una Jeep Renegade si sono scontrate in via dei Goti. A causa dell'impatto, il ragazzo che era in sella allo scooter è caduto sull'asfalto riportando vari traumi e perdendo conoscenza.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, allertati dalle tante persone presenti sul posto. I sanitari hanno trasferito d'urgenza il giovane all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore, dov'è ricoverato al momento. Stando ai familiari, le sue condizioni starebbero migliorando. Illeso, invece, il conducente della vettura che si è fermato a prestare soccorso.

Sulla dinamica e responsabilità del sinistro indagano polizia municipale e forze dell'ordine. Gli atti saranno poi inviati all'autorità giudiziaria per le decisioni del caso.