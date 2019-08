Martedì 20 Agosto 2019, 13:01

Incidente in via Bracigliano a Sarno, camion si ribalta sul guardrail. Provvidenziale l’intervento dei soccorritori sul posto. Il fatto è accaduto intorno alle ore 12 sulla strada che da Sarno conduce al comune di Bracigliano. L’incidente è avvenuto tra il camion ed una Toyota Yaris di colore grigio. Un impatto che ha fatto letteralmente rovesciare il mezzo pesante che è finito sulla barriera della carreggiata.Sul posto un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. Le condizioni delle due persone alla guida dei mezzi non destano preoccupazioni.