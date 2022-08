Scontro moto-camion muore centauro 50enne

Tragico incidente stradale tra Silla di Sassano e Teggiano. A perdere la vita è Cono Innamorato che si è scontrato, risulterebbe da una prima ricostruzione, con un mezzo pesante mentre era a bordo della sua motocicletta. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro e mancavano pochi chilometri per poter riabbracciare la moglie e i due figlioletti. Purtroppo il cinquantenne non è riuscito a tornare a casa, è morto sul colpo. Il dramma si è consumato intorno alle 19. Sul posto, immediato l’arrivo del personale del 118, dalla vicina postazione Saut di Teggiano, ma purtroppo per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire quanto avvenuto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini. I veicoli coinvolti nel sinistro drammatico sono stati sottoposti a sequestro così come la salma dell’uomo originario di Teggiano dove era molto conosciuto e apprezzato per il suo legame con la famiglia e la sua grande passione per le motociclette. Si effettueranno tutti gli esami del caso per ricostruire l’accaduto e la dinamica del tragico sinistro stradale La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Luigi Curto di Polla. La strada del Corticato che collega Sassano e Teggiano, purtroppo resa tristemente famosa da altri incidenti mortali, è rimasta chiusa per diverse ore in attesa del nullaosta del magistrato e delle forze dell’ordine per la rimozione della salma dello sfortunato centauro e dei veicoli. Il traffico è stato gestito dagli agenti della polizia municipale. Ancora una volta quindi le strade del Vallo di Diano e della provincia di Salerno si macchiano di sangue. Negli ultimi giorni purtroppo si sono registrati gravi incidenti, con diverse vittime, in diverse aree della provincia, in alcuni casi a perdere la vita sono stati proprio dei motociclisti. Un altro incidente, si è registrato lungo la A2 del Mediterraneo con una vettura che tra gli svincoli di Polla e Atena Lucana è andata a sbattere, intorno alle 13 di ieri, contro il guardrail a sinistra. A restare ferito è stato un giovane di Crotone trasportato nel vicino ospedale di Polla dal personale del 118. Sul posto, in questo caso, per tutti gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Sala Consilina e i tecnici dell’Anas per risistemare il manto stradale e soprattutto il guardrail gravemente danneggiato dall’impatto. Disagi al traffico in direzione sud per diverse ore con lunghe code.