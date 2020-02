Incidente stradale sulla Cilentana. Lo scontro tra due mezzi. Dopo l’impatto un camion frigo si è ribaltato di lato al centro della carreggiata. Il sinistro è avvenuto dopo la galleria di Pattano in direzione sud, nel tratto tra Vallo e Vallo Scalo.



Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontratati.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, la polizia stradale e i sanitari del 118. Fortunatamente nessun ferito grave .