Martedì 20 Agosto 2019, 18:46

Due auto e un furgone coinvolti in un incidente lungo la Bussentina, la strada che dal Vallo di Diano porta al Golfo di Policastro. Al km 28 lo scontro, tra i comuni di Sanza e Buonabitacolo. Almeno due i feriti trasferiti in ospedale in codice rosso. Sul posto carabinieri e ambulanza del 118. Disagi al traffico.