Cilento: scontro tra auto e moto, grave prof universitario di Fisciano

Versa in gravi condizioni all'ospedale di Salerno, Francesco D'Agostino, docente universitario a Fisciano, di 55 anni, originario di Rutino. Ieri mattina il professore è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre rientrava in moto a casa nel piccolo centro cilentano. L'impatto è avvenuto a pochi passi dall'abitazione del professore. Ad avere la peggio proprio il 55enne che stava transitando sulla statale 18, nel tratto che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati