Mercoledì 1 Agosto 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 16:37

Un incidente mortale è avvenuto stamattina ad Agropoli, in località Trentova. La vittima è un 33enne originario di Latina ma residente nella città della Costa cilentana. L'uomo viaggiava su una motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura. L'impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare sull'asfalto il 33enne che, nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118, ha perso la vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli.