Tre feriti ma non in pericolo di vita: è il bilancio di un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Lungomare Marconi. L'impatto, avvenuto nei pressi di un semaforo, ha visto coinvolti due scooter a bordo dei quali viaggiavano, complessivamente, quattro persone. Il sinistro si è probabilmente verificato a causa di questioni di mancata precedenza ed ha letteralmente fatto impazzire la viabilità della zona dove, per circa un'ora e mezza dopo il fatto, si è registrato un traffico molto intenso. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 che si sono immediatamente attivati per fornire le prime cure ai quattro giovani coinvolti nell'incidente, anche la polizia e i vigili sia per accertare la dinamica del fatto che per dirigere il traffico derivatone. L'impatto è stato molto violento ma per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Le persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo dove in tre sono risultati feriti ma, per fortuna, non in pericolo di vita. Il traffico, per una mezz'ora deviato per permettere la rimozione dei mezzi dalla carreggiata, è progressivamente diminuito. © RIPRODUZIONE RISERVATA