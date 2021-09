Scooter schiacciato fra auto e camion: motociclista grave, amputata la gamba

È in rianimazione, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, l’uomo di 40 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale tra un’automobile e un camion che si è verificato ieri sera in via Cupa del Serio. I medici sono stati costretti ad amputargli la gamba destra e il piede sinistro. I sanitari non hanno sciolto la prognosi. L’uomo era a bordo di un scooter. Il mezzo è rimasto incastrato tra gli altri due mezzi. Nessun danno fisico per le altre persone coinvolte nell’incidente. Tutti e tre sono stati sottoposto ad alcol test e droga test e, in via precauzionale, sono state ritirate le patenti di guida. Accertamenti in corso da parte della polizia municipale di Nocera Inferiore per ricostruire la dinamica dell’incidente.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Investito sulla statale, muore un ciclista L'INCIDENTE Choc a Torrecuso nel Sannio, si ribalta camion dei pompieri: 6 feriti ABRUZZO Chieti, investita su via Croce: muore anziana nella notte