Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:30

Scoperta a Bellizzi un'officina dove venivano smontate auto rubate per poi rivendere i pezzi di ricambio a meccanici e carrozzieri. Il blitz è stato messo a segno ieri dalla polizia stradale di Salerno e nell'officina meccanica è stata rinvenuta un'Audi Q5 e una Smart entrambe rubate a Salerno. L’utilizzatore dell’officina, pertanto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, perché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e del recupero, raccolta e distruzione di veicoli a motore sebbene non autorizzato (gestione non autorizzata di un’autodemolizione). I veicoli e parti delle auto già smontate sono stati seuqestrati.