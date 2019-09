Lunedì 16 Settembre 2019, 11:04

Un colpo da 400mila euro alla criminalità. E' quanto messo a segno dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina diretti dal capitano Davide Acquaviva, i quali hanno smantellato una vasta piantagione di marijuana, illecitamente coltivata nella località “Tempa Cerriello”, nella parte agreste del comune di San Pietro al Tanagro. Occorre ricordare che nel report sulle criminalità organizzate il Vallo di Diano è stato individuato come luogo per le coltivazioni di droga per le organizzazioni criminali soprattutto del Napoletano.I militari della stazione di Polla guidati dal maresciallo Giacomo Mezzo hanno proceduto al sequestro di mezzo ettaro di terreno, dove era allestita una coltivazione con oltre 430 piante di cannabis indica con potere stupefacente, di media dimensione, per un peso lordo complessivo di circa 200 chilogrammi.Le infiorescenze di marijuana prodotte, se vendute al dettaglio, avrebbero prodotto introiti illeciti stimati in 400.000 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle piante in sequestro, svolti sotto la direzione investigativa della Procura della Repubblica di Lagonegro.