Giovedì 7 Giugno 2018, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 18:59

NOCERA INFERIORE. Una banda di ladri prova a forzare l'ingresso di un'abitazione, ma il colpo non riesce e fugge dalla polizia in retromarcia. E' terminato così, con un inseguimento lungo le strade cittadine, un tentativo di scasso a Cicalesi, quartiere di Nocera Inferiore. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, che si trovavano ad un matrimonio, sono stati notati da un'auto della polizia del commissariato di stato. Gli sconosciuti stavano tentando di aprire la porta d'ingresso del domicilio interessato con un attrezzo da scasso, forse un piede di porco. Stando ad una prima ricostruzione, la polizia sarebbe riuscita a mettere in fuga i malviventi che, dopo essere saliti su di un grosso Suv di colore scuro, hanno percorso in retro marcia un lungo tratto di Cicalesi, a velocità elevata, fino al bar Petruccelli. Sarebbero stati esplosi anche dei colpi di pistola, forse per intimidire i ladri dal loro intento criminale. La dinamica non è stata ancora chiarita del tutto.