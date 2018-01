Scoperti mentre smontano un'auto rubata: tre arresti nel Vallo di Diano

Venerdì 5 Gennaio 2018, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 11:46

Scoperti mentre smontavano un'auto rubata, fermati e arrestati per riciclaggio. A scoprirli, nella notte, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva. In manette un 54enne ed un 27enne di Sala Consilina ed un 25enne di origini rumene. Denunciata anche un'altra persona, titolare del capannone.I militari del Nucleo Operativo hanno sorpreso i tre uomini intenti a smontare l’autovettura, una Citroen Picasso, di recentissima immatricolazione, intestata a una ditta per autonoleggi della provincia di Varese, i cui pezzi venivano abilmente recuperati e inventariati per la successiva vendita. Un lavoro da esperti del settore di autodemolizioniL'auto era stata noleggiata da 53enne napoletano pregiudicato, che ne denunciava la perdita di possesso e, di fatto, svaniva nel nulla. Gli inquirenti hanno recuperato i pezzi di ricambio, non univocamente contrassegnati.L’auto e le relative parti smontate, del valore di circa 27.000 euro, sono state recuperate e sequestrate dai militari, per la successiva restituzione al proprietario. Gli arrestati sono stati tradotti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.