Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:55

Due petardi inesplosi di grandi dimensioni sono stati scoperti questa mattina da un cittadino alla frazione Capezzano a Pellezzano: uno accanto alla chiesa di S. Bartolomeo, l'altro posizionato nei pressi del teatro comunale di via Fravita. L'istinto gli ha detto di non avvicinarsi agli ordigni e di chiedere l'intervento della protezione civile “Santa Maria delle Grazie” subito giunta sul posto per delimitare l'area vietandone l'accesso per scongiurare eventuali pericoli. I volontari hanno, poi, allertato il reparto artificieri.Dopo pochi minuti è arrivato un mezzo dei carabinieri con gli artificieri che si sono occupati di rimuovere con cura i petardi e di portarli in un luogo sicuro per farli brillare. Per questo episodio, la cui natura non è ancora chiara ma che viene etichettata come un atto di vandalismo, indagano gli inquirenti per risalire all'identità dei responsabili. Intanto arriva la condanna del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra: “Questa amministrazione – dice – non tollera, nel modo più assoluto, manifestazione di inciviltà e di violenza che verranno contrastate con tutti i mezzi” e invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie sul territorio.