Lunedì 6 Maggio 2019, 12:06

Il problema delle discariche abusive a Polla e dell’abbandono di immondizia da parte di incivili è molto forte. La Polizia locale sta cercando in tutti i modi di individuare i responsabile, porre in essere le contravvenzioni ma anche sensibilizzare i cittadini verso il rispetto dell’ambienteIn questa serie di attività la polizia locale di Polla ha individuato nel corso del tempo diversi incivili provvedendo alle contravvenzioni del caso. Altri contravventori sono stati scoperti ieri, in località Maltempo nei pressi del depuratore comunale, mentre abbandonava rifiuti lungo la strada di montagna.