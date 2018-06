Mercoledì 6 Giugno 2018, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 14:07

NOCERA INFERIORE. Si introdusse nella sede di un’azienda a Fosso Imperatore per un furto da compiere. Ma il ladro, un venticinquenne originario di Casablanca e residente a Sarno, fu sorpreso da un dipendente. Nel tentativo di fuggire, dopo essere salito in auto, investì il malcapitato che lo aveva beccato poco prima. Ora il giovane nordafricano, allo stato dichiarato irreperibile, rischia il processo con l’accusa formale di rapina aggravata, raggiunto dalla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura al termine della fase preliminare delle indagini. Era il 16 agosto scorso: l'uomo si introdusse con l'inganno nell'azienda dell'area industriale di Nocera Inferiore. Provò a rubare un computer ma mentre stava per portarlo via, fu scoperto da un dipendente che, insospettito, si stava aggirando negli uffici. Lo straniero non si fermò e salì a bordo di un'auto che aveva parcheggiato nei pressi di quel luogo, dal quale poi riuscì a fuggire