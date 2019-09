Giovedì 5 Settembre 2019, 15:59

Diciassette esemplari di chihuahua sono stati liberati nel corso di un’operazione dai carabinieri forestali. Erano detenuti in un allevamento abusivo di cani in via Cicalesi a Nocera Inferiore. Gli animali erano stipati all’interno di un box costituito da reti metalliche appoggiate su di una struttura in muratura.Gli animali, tra cui due cuccioli, erano sporchi e privi di un riciclo adeguato dell’aria, senz’acqua e pochissimo cibo. I cani erano affetti da dermatite e pieni di parassiti, zecche e pulci, inoltre alcuni presentano problemi alle zampe posteriori, riconducibili alle condizioni in cui erano costretti a vivere. Soltanto due esemplari erano provvisti di microchip.L’operazione è stata condotta in collaborazione con i volontari dell’associazione Zoofila Nocerina. Con loro anche il veterinario Luigi Toro dell’Asl Salerno. Il proprietario dell’allevamento abusivo è stato denunciato per maltrattamenti