Lunedì 8 Gennaio 2018, 09:50

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4, a una profondità di cinque chilometri, è stata registrata alle ore 8.59 al confine tra Basilicata e Campania, con epicentro tra i comuni di Muro Lucano, Bella, Castelgrande, San Fele e Ricigliano. Secondo quanto si è appreso, in molti sono scesi in strada ma al momento non risultano danni a persone e cose.Dal comando provinciale di Potenza dei vigili del fuoco, comunque, è partita una squadra per verificare eventuali danni.