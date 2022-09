Trent'anni degli scout Piero Strianese, la grande festa con caccia al tesoro

Il gruppo scout Agesci “Piero Strianese” Pontecagnano I festeggia trent'anni di attività con una caccia al tesoro che è pronta a farsi condivisione e amarcord. Trent’anni fa, nel 1992, si gettarono le basi per tracciare un sentiero che nel tempo è diventata strada maestra, grazie al coraggio e alla tenacia di un gruppo di visionari che, rimboccandosi le maniche si sono lasciati coinvolgere da questa meravigliosa avventura chiamata scoutismo.

«Riportare i nomi dei capi che nel corso degli anni si sono susseguiti - dicono gli organizzatori - sarebbe impossibile e non lo vorrebbero nemmeno perché non si sceglie di servire per una gloria personale ma per rispondere ad una silenziosa chiamata interiore che fa emergere l’innato spirito di servizio e l’amore per i ragazzi che ognuno di noi ha dentro di sé». Gli ultimi anni non sono stati facili, la pandemia e il distanziamento sociale sono stati lo stimolo per inventare “uno scoutismo 2.0”.

«Tutto - dicono gli scout - pur di non fa sentire soli i nostri ragazzi per continuare ad alimentare quel fuoco che anima il nostro servizio». Con l'entusiasmo che li contraddistingue domani, sabato 1 ottobre, si ritroveranno (alle ore 16.00 in via Aldo Moro 1) insieme alla comunità di Pontecagnano Faiano a festeggiare un compleanno così importante: adulti, bambini e ragazzi divisi in squadre si affronteranno in una Caccia al tesoro, con tappe che coinvolgeranno tutti i luoghi cari al gruppo. «Sarà una grande festa - concludono gli organizzatori - quando la sera alzeremo gli occhi al cielo un pensiero andrà alle nostre due stelle luminose, il nostro amato Piero e Chiara che avendo fatto tutto il percorso incarna a pieno lo spirito del servizio facendo dello scoutismo testimonianza di vita. Essi vivono nei sorrisi dei nostri ragazzi».