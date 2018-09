Scovata piantagione di marjuiana a Montecorice, due arresti da parte dei carabinieri

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:20

Sono stati sorpresi ad annaffiare 200 piante, alte circa 180 di “marijuana”, ad Agnone Cilento, nel comune di Montecorice. Due uomini, P.G. classe 1965, commerciante, e G.A. classe 1985, entrambi originari della provincia di Napoli, sono stati così arrestati dai militari della Stazione Carabinieri di Pollica, diretti dal maresciallo Lorenzo Brogna, poiché resisi responsabili del reato di produzione, illecita di sostanze stupefacenti. I militari, coordinati dalla Compagnia di Vallo della Lucania guidata dal capitano Mennato Malgieri, hanno sorpreso i due a seguito di un lungo servizio di osservazione e controllo. I militari, infatti , in mattinata dopo aver individuato alcune piante di canapa indiana, si sono appostati per attendere chi si sarebbe adoperato alla cura ed alla innaffiatura delle stesse.L’estenuante attesa, prodigatasi per alcune ore, tra la fitta vegetazione in un luogo particolarmente impervio, ha dato il risultato sperato. Infatti, il P.G. e G.A. sono stati colti con delle taniche di acqua intenti ad abbeverare quanto dagli stessi coltivato. La piantagione avrebbe fruttato chili di sostanza stupefacente per un notevole valore sul mercato della droga. Contemporaneamente veniva sequestrato 1 kg di marijuana già essiccata e pronta per essere venduta. I rei tratti in arresto, venivano tradotti presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania a disposizione della Autorità Giudiziaria.