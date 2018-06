Sabato 2 Giugno 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - Minacce a pubblico ufficiale e scritte offensive contro i carabinieri e il maresciallo Toni Vitale: con queste accuse è finita in manette ieri mattina Anna Maria Malfettone, 45 anni, già nota alle forze dell’ordine perché responsabile di alcune scritte offensive e ingiuriose contro il sindaco di Sarno, esponenti politici locali e nazionali, la magistratura e contro i giornalisti, tracciate sulle mura cittadine con alcune bombolette spray. Durante la perquisizione da parte dei carabinieri, la donna è stata trovata in possesso di un ordigno rudimentale che nascondeva dentro uno zainetto, che sarà esaminato dagli artificieri dell’Arma. Dopo le formalità di rito, è stata tradotta nel carcere di Fuorni. Le indagini dei militari della stazione di Sarno hanno consentito di accertare che la donna, dopo aver riottenuto la libertà, continuava ad imbrattare i muri della città con frasi offensive contro i rappresentanti delle forze dell’ordine. Anna Maria Malfettone era stata arrestata una prima volta poco più di un anno fa, esattamente nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2017. Anche in quella occasione era stata trovata in possesso di un ordigno rudimentale.