Sabato 15 Settembre 2018, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre scritte «Nicola paura=Adolf Hitler» sono apparse oggi a San Gregorio Magno. Il riferimento é al sindaco neo eletto Nicola Padula. Scritte offensive e denigratoria che alimentano un clima di odio, intimidatorio. Tante attestazioni di solidarietà sono state espresse direttamente e sui social al primo cittadino per queste scritte che nessuno si aspettava. Solidarietà anche da parte della minoranza consiliare. Le elezioni, pur aspre, sono passate da qualche mese, ma forse per qualcuno non è ancora così. Oppure si tratta di un gesto da attribuire a questioni differenti ma gravissime ugualmente. Scritte di ignoti che saranno pulite ma lasciano increduli la cittadinanza.