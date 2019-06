Nuove minacce ad Antonella Napoli. Alla giornalista è stata recapitata una lettera che, facendo esplicito riferimento alla sua attività professionale, intima: «Continui a scrivere falsità sul Sudan pensando di essere al sicuro ma fratelli musulmani sudanesi sono anche in Italia e ti conoscono bene». Lo rende noto la stessa Napoli, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. «Stai attenta - prosegue la missiva recante il timbro postale di Fiumicino - perché la prossima volta non ci limiteremo a una lettera».



Non è la prima volta che Antonella Napoli, direttrice del magazine 'Focus on Africa', subisce minacce per via dei suoi articoli sul Sudan dove, a inizio anno, è stata anche fermata e trattenuta per alcune ore dalle autorità locali. «La Federazione nazionale della Stampa italiana è al fianco di Antonella Napoli, da mesi nel mirino di chi vorrebbe mettere il bavaglio alle sue inchieste sulle violenze subite dal popolo sudanese. Siamo certi che né questa lettera né altri vili gesti come questo la dissuaderanno dal continuare ad impegnarsi per far conoscere le tragedie che sono costretti a patire i cittadini del Sudan, terra dilaniata dalla guerra civile», rilevano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi

Mercoledì 5 Giugno 2019, 18:22

