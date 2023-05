Scudetto al Napoli, ad Amalfi San Gennaro, Spalletti e Osimhen diventano statuine di zucchero

Per festeggiare lo scudetto del Napoli ad Amalfi spunta una mega torta impreziosita dalle statuine in pasta di zucchero di Spalletti, Kvara, Osimhen e San Gennaro. E’ stata realizzata da Andrea Laudano, maestro pasticciere della dolceria Savoia, che per celebrare il trionfo raggiunto dalla formazione azzurra ieri sera al termine della gara con l’Udinese, ha applicato quelle stesse tecniche utilizzate per la terracotta.

E così a suggellare il traguardo c’è anche una dolcissima opera d’arte che da ieri occupa la vetrina della storica pasticceria diventando attrazione per turisti e sportivi molti dei quali tifosi del Napoli. Andrea Laudano pasticciere-artista, con la passione per la terracotta, vanta tra le sue creazioni pastori e busti di Sant’Andrea, il patrono di Amalfi che per questa festa scudetto lascia la ribalta al protettore di Napoli.

E così, capita che San Gennaro si prende Amalfi. Ma solo per questa festa scudetto.

Il maestro pasticciere lo ha collocato all’apice della sua mega torta svettante su un vesuvio tricolore e intorno i campioni Kvara e Osimhen, l’artefice di questo trionfo, Luciano Spalletto, l’immancabile ciucciariello e l'immagine di Maradona sempre più icona votiva.