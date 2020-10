Casi Covid in aumento e monta la paura tra i docenti. Negli ultimi giorni i presidi hanno segnalato al medico competente più di 50 casi di docenti fragili con patologie che chiedono di poter essere esonerati dalla didattica in presenza nei prossimi mesi. Intanto i genitori degli alunni insorgono. “Pullman stracolmi, i nostri figli rischiano di contagiarsi”, denunciano i genitori che compongono i Consigli di Istituto delle scuole del salernitano. Nel mondo della scuola c’è tensione. Con i primi contagi e gli isolamenti di circa 90 alunni in attesa dell’esito dei tamponi dell’Asl, nel mondo dei docenti scatta l’allarme. Si registra in meno di tre settimane una corsa alle visite dei docenti fragili che, avendo patologie croniche, sono i più esposti al rischio contagio. I presidi – a quanto si apprende – hanno segnalato in pochi giorni al medico competente più di 50 casi di docenti che chiedono di essere messi in didattica a distanza, o in biblioteca e segreteria, per timore dei contagi di Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA