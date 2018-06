Venerdì 29 Giugno 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 28 Giugno, 23:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera alle assunzioni. Sono 270 i posti destinati alle immissioni in ruolo in provincia di Salerno dopo la tornata della mobilità nazionale andata agli archivi nei giorni scorsi. Se da un lato non si placa la protesta degli esclusi dai ritorni dal nord a Salerno, dall’altro si alimentano le speranze per i precari che da tempo stanno attendendo il loro turno dopo anni di supplenze.Secondo i dati sui posti disponibili in provincia, ammontano a 270 le assunzioni pronte a scattare entro fine agosto alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola media; mentre è ancora impossibile quantificare la disponibilità per le assunzioni nelle scuole superiori perché manca ancora il bilancio della mobilità nazionale che si conoscerà solo dopo il 13 luglio. In attesa dei posti per i precari delle superiori possono comunque sperare quelli degli altri ordini di scuola. Le disponibilità sono effetto anche dell’assorbimento dei docenti di ruolo in esubero: come detto nei giorni scorsi i docenti di ruolo perdenti cattedra all’infanzia e alle elementari erano poco meno di 110, ma l’amministrazione scolastica è riuscita a trovare i posti che servivano attingendo anche dai posti di potenziamento messi a disposizione dall’Ufficio scolastico regionale guidato da Luisa Franzese.