Giovedì 24 Maggio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 06:25

I bagni sono inagibili e la scuola resta chiusa. Succede a Ogliara, uno dei popolosi quartieri dei rioni collinari di Salerno dove nella giornata di oggi le attività didattiche della scuola dell’infanzia e primaria resteranno sospese per consentire ai tecnici comunali di ultimare i lavori di riparazione iniziati nelle scorse ore. A renderlo noto è una nota diramata con somma urgenza nel tardo pomeriggio di ieri, firmata dal primo cittadino Vincenzo Napoli. Ieri, infatti, gli uffici comunali sono stati allertati perché i lavori di disostruzione della rete fognaria iniziati nel corso della mattinata, non erano stati ultimati «a causa delle cattive condizioni meteorologiche e della complessità della problematica riscontrata» si legge nel dispositivo emanato da Palazzo di Città. Un provvedimento urgente e necessario per «salvaguardare la salute e l’igiene degli alunni e del personale scolastico».Il plesso interessato è quello della scuola dell’infanzia e primaria della frazione Sant’Angelo di Ogliara che, si spera, possa tornare completamente agibile nel tardo pomeriggio di oggi. Il sindaco Enzo Napoli ha chiesto aggiornamenti tempestivi in modo da tenere aggiornati genitori, docenti e dirigente scolastico. «Si sta lavorando per risolvere in tempi rapidissimi l'inconveniente che si è verificato – rassicura il sindaco Napoli -. Tornerà presto tutto alla normalità proprio perché comprendiamo i disagi che si possono creare quando si sospendono le attività didattiche in una scuola. Purtroppo sono cose che capitano ma siamo già attivi per ripristinare regolarmente le attività assicurando, contemporaneamente, ambienti agibili, sani ed igienicamente sicuri».