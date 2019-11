© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tracce di escrementi di topo, chiusa per due giorni la scuola primaria di Ponte Barizzo, a Capaccio Paestum . A destare la preoccupazione del personale scolastico è stata la presenza di escrementi in vari locali dell’edificio. La segnalazione è stata inviata al Comune che ieri, con ordinanza a firma del, ha disposto la chiusura del plesso per le giornate di ieri e oggi, il tempo necessario per effettuare la derattizzazione e la pulizia degli ambienti. Gli allievi potranno tornare regolarmente in classe domani. Il problema si è verificato anche altre volte in passato nella scuola di Ponte Barizzo che si trova sulla Strada Statale 18 ma anche a ridosso di aree di campagna dove la presenza di ratti non è insolita. Un problema che si è presentato diverse volte anche nella scuola primaria di Gromola dove nel 2017, proprio per la presenza di escrementi di topo, l’apertura dell’anno scolastico fu rinviata di due giorni. A Ponte Barizzo nel 2015, la scuola fu chiusa per due volte nel giro di pochi mesi. Nonostante la scuola sia chiusa, infatti, a volte i piccoli roditori riescono a trovare dei varchi e s’intrufolano, probabilmente alla ricerca di cibo.