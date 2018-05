Martedì 1 Maggio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 07:17

BATTIPAGLIA - Paolo Siani, fratello di Giancarlo, affida a Facebook il proprio rammarico per la mancata intitolazione di uno dei padiglioni della scuola battipagliese «Fiorentino» al giornalista del Mattino ucciso dalla camorra, il 23 settembre 1985. «Ci vogliono ancora tanti cento passi», scrive il pediatra e attuale senatore del Partito democratico.Raggiunto telefonicamente, conferma il proprio rammarico: «Dispiace che questo succeda, senza mai voler imporre nulla a nessuno, nella nostra regione. Adesso - commenta - lo chiediamo anche per una questione di principio». Il deputato del Pd non esclude la presenza all’eventuale cerimonia di intitolazione: «Assolutamente sì - conferma - seguiremo la vicenda e vi torneremo se la cosa non dovesse risolversi». Dalla pagina del Premio Siani, intanto, arriva un altro commento: «Allora, caro sindaco - chiedono gli organizzatori - ci vuole tanto a comprendere cosa significhi per i professori, il dirigente, i genitori dell’Istituto Francesco Fiorentino della sua città l’intitolazione di una parte della scuola a un giovane giornalista ucciso solo per aver scritto liberamente contro la camorra?».«Di Siani non si è discusso durante la commissione toponomastica - spiega il sindaco Cecilia Francese - Solo al termine dei lavori, quando qualcuno era già andato via». Con chi le fa notare la sua firma sotto il verbale della commissione, Francese non cerca giustificazioni: «È colpa mia, che ho firmato senza rileggere, e di chi ha scritto. È stata la fretta - spiega - dettata dall’urgenza di intitolare viale della Previdenza, dove fra poco sarà inaugurata la nuova sede dell’Inps». La commissione, composta dagli ex sindaci Bruno Mastrangelo, Enrico Giovine, Enrico Garofano e Alfredo Liguori, si era riunita con urgenza per consentire le procedure di allaccio alla linea telefonica degli uffici previdenziali. Per questo motivo, la commissione avrebbe deciso di rimandare la discussione sull’intitolazione delle scuole.Intanto, le associazioni di categoria hanno preso posizione sulla vicenda: «Il Sindacato unitario dei giornalisti campani chiede che il Comune di Battipaglia revochi il provvedimento - si legge nella nota diffusa - la Fnsi e il Sugc chiedono la convocazione in tempi celeri dell’organismo comunale per dare risposta positiva».