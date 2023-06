Salerno, la Scuola Medica Salernitana presenta il report sul lavoro minorile nell'ambito delle Officine Unicef

Il prossimo 12 giugno, in occasione della Giornata Internazionale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, Unicef Italia, nell'ambito delle «Officine unicef», organizza sul tema un incontro online dal titolo: «Tutelare i diritti dei minorenni che lavorano». Il focus dell'incontro sarà la presentazione del report statistico «Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro», sulla base dei dati dell'Inail e dell'Inps elaborati dal «Laboratorio di Sanità Pubblica per l'analisi dei bisogni di Salute della Comunità», presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria «Scuola Medica Salernitana» dell'Università degli Studi di Salerno.

Apriranno l'evento la presidente dell'Unicef Italia Carmela Pace e Domenico Della Porta, coordinatore dell'Osservatorio Unicef per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile. Presenteranno i dati Francesco De Caro, responsabile scientifico del citato laboratorio e Giuseppina Cersosimo, docente in sociologia dell'Università degli Studi di Salerno. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione sulla tutela e sulla sicurezza del lavoro delle persone minori di età.